Inbrakenplaag in Tongeren tijdens weekend: 9 feiten gemeld

Inbrekers sloegen voorbije weekend toe op negen verschillende plaatsen in Tongeren. Het eerste feit werd zaterdag om 15.30 uur gemeld in de Sint-Jansstraat. Daar werd gerommeld aan het slot van een deur. Die avond volgden meldingen van inbraken in de Bastiaensstraat, Henisstraat, Merebeemd, Zakstraat, Bilzersteenweg, Schabotstraat en Hasselbosstraat. Zondagvoormiddag volgde nog een laaste melding, wederom vanuit de Bilzersteenweg. In veel van de gevallen werden ramen opengebroken. Over de buit bestaat nog niet meer informatie.

