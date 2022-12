Drie inbraken gemeld in Peer

Inbrekers drongen vrijdag een huis binnen via het raam van een waskot in de Roshaagstraat in Peer. De daders stalen geld wat in een portefeuille zat. De vaststellingen gebeurden rond 22 uur. Een half uur later kwam er een melding van een inbraak in de Iijsterstraat. Een raam werd vernield om binnen te geraken. het hele huis lag overhoop en juwelen werden gestolen.

Zaterdag werd om 15.10 uur een inbraak op de Peerderbaan vastgesteld. De daders forceerden de voor- en achterdeur.

ppn