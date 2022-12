Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven. Eindelijk is de 35-jarige Argentijn wereldkampioen. Na een van de meest zinderende finales ooit. Neen, we moeten Pelé, Cruijff en Maradona niet vergeten. Maar we onthouden toch vooral één naam: Lionel Messi. Voetbalgod. Voor eens en voor altijd.