Onbekenden pleegden een inbraak op de Saarbroekweg in Zonhoven. Dat gebeurde tussen vrijdag 18 en zaterdag 21.20 uur. Ze raakten binnen via een raam aan de achterzijde. De buit is nog onbekend.

Ook in de Averasbergstraat werd ingebroken. Opnieuw werd een raam aan de achterzijde geforceerd en is de buit niet geweten. Het feit werd zaterdag om 18 uur gemeld.

ppn