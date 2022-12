De brandweer moest zondag rond 3.45 uur een auto blussen op de Bevrijdingslaan in As. Bij aankomst bleek de wagen gecrasht tegen een paal waarna het voertuig vuur had gevat. Maar van de bestuurder ontbrak elk spoor. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf, maar meldde zich nadien alsnog bij de politie en werd verhoord.

ppn