Politie Bilzen vindt bij huiszoeking gestolen fietsen, fietsmateriaal, drugs én een politiepet

Bilzen

Een bewakingscamera betrapte vrijdagmiddag een fietsdief aan cc De Kimpel in Bilzen. De dader knipte het slot van de fiets over en maakte zich uit de voeten. Na een interne verspreiding van de beelden kon een alerte wijkagente de dief identificeren.

Er volgde een huiszoeking bij de 38-jarige man die in Hees woont. Daarbij trof de politie niet enkel de gestolen fiets aan, maar bleken er nog eens vier andere exemplaren te staan. Voorts lag het huis vol met fietswielen en kaders van ontmantelde tweewielers. Alle materiaal werd inbeslag genomen. De dertiger is een recidivist en kwam al eerder in aanraking met het gerecht voor het stelen van fietsen.

Maar dat was nog niet de volledige vangst van de politie. Zij stootten in de woning van de verdachte op gebruikershoeveelheden cannabis en speed én vonden een hoofddeksel van de politie. Ook dit materiaal werd allemaal afgenomen.

In opdracht van het parket Limburg werd de verdachte gearresteerd en opgesloten op het commissariaat te Bilzen. Ze namen foto’s en vingerafdrukken en de verdachte werd verhoord over de feiten. Er zijn zes processen-verbaal opgesteld, onder andere voor de fietsdiefstallen, en voor bedrieglijke verberging van een politie-item.

De feiten worden bij een lopend dossier van het parket Limburg gevoegd zodat de verdachte zich voor alle feiten tegelijk gaat moeten verantwoorden.

ppn