Zelfs een hit waar ze géén kerst vieren: dankzij Netflix is ‘De Familie Claus’ de meest bekeken Vlaamse film ooit

Jan Decleir en Mo Bakker, die naast de vorige Claus-films ook al samen acteerden in ‘Niet Schieten’. — © Netflix

Met een straatlengte voorsprong meer bekeken dan ‘Loft’ en de enige kinderfilm met Kürt Rogiers in z’n blootje. ‘De Familie Claus’ blijft scoren op Netflix. Terwijl de eerste film al 22 miljoen streams haalde, is ook de derde op weg om de populairste kerstfilm van het jaar te worden. Alles wat je moet weten over de succesvolste filmreeks van België, met Jan Decleir (76) als Kerstman.