Lionel Messi voor de tweede keer bekroond als beste speler van WK, Kylian Mbappé is topschutter

Lionel Messi is net zoals in 2014 gekroond tot beste speler van het WK. De Argentijnse kapitein werd gehuldigd in de ceremonie na de match, samen met zijn landgenoten Emiliano Martinez (beste keeper) en Enzo Fernandez (beste jonge speler). Kylian Mbappé was de enige niet-Argentijn die in de prijzen viel: met een totaal van acht doelpunten is hij topscorer van dit WK.

Messi werd in 2014, toen hij met Argentinië de WK-finale verloor van Duitsland, ook al verkozen tot beste speler van het WK. De Argentijn greep wel nipt naast de topschutterstitel. Voor de finale stonden Mbappé en Messi op gelijke hoogte in de topschutterstand met elk vijf goals. Mbappé veroverde de titel nadat hij in de spectaculaire finale een hattrick scoorde. Zo kwam hij op acht goals in totaal, terwijl Messi - die zondag tweemaal scoorde - eindigde op zeven.

Mbappé volgt als beste schutter op het WK de Engelsman Harry Kane op. Die deed de netten in 2018 in Rusland zes keer trillen. Het was overigens al van de Engelsman Geoff Hurst in 1966 geleden dat een speler nog drie doelpunten kon scoren in een WK-finale. Engeland klopte toen voor eigen volk West-Duitsland na verlengingen met 4-2.

Behalve Messi vielen nog twee andere Argentijnen in de prijzen. Emiliano Martinez werd verkozen tot beste doelman van het WK, de 21-jarige Enzo Fernandez is de beste jonge speler van het toernooi.