GEMEENTERAAD. Vraag naar bijkomende ‘cashpunt’ en terrassen zonder vergunningen op Diepenbeekse raad

Het belooft een pittige laatste gemeenteraad van 2022 in Diepenbeek te worden. Want naast de begroting zijn er twee interessante vragen. Danny Bulen (PRO3590) kaart immers aan dat het ‘cashpunt’ bijzonder slecht gelegen is: midden in de Dorpsstraat met nauwelijks parkeerplaatsen.

Bijzonder tijdrovend voor mensen uit Rooierheide en Lutselus, oordeelt hij. “Net als voor de universiteitsstudenten die plots niet meer aan cash geraken op de campus”, ijvert Bulen voor een veiligere en properdere centrale plek in de gemeente voor het cashpunt. Hij wil minstens ook op de campus en in één van de twee grote Diepenbeekse wijken een afhaalpunt wil. “Bij Batopin, dat de punten beheert, zegt men dat er overleg is met elke gemeente. Met Diepenbeek blijkbaar niet”, schampert hij.

Patrick Hermans (PUUR) heeft dan weer vragen bij het verlenen van de terrasvergunningen in Diepenbeek: zes op het Marktplein, terwijl elders zoals op de Varkensmarkt al drie jaar terrassen staan. “Hoe gebeurt dat en betaalt iemand die onvergund een terras zet wel belastingen daarvoor?”, wil Hermans weten. Hij onderlijnt ook dat net op dat terras een ongeval is gebeurd. De raad gaat opnieuw door in De Plak. (dj)

Volg de gemeenteraad van maandag 19 december live, vanaf 20 uur, op https://www.hbvl.be