Zo’n 150 manifestanten in Brussel willen einde aan opvangcrisis

Tussen de 150 en 200 mensen hebben zondag op het Albertinaplein in Brussel betoogd om de opvangcrisis te “stoppen”. Verscheidene vertegenwoordigers van verenigingen die hulp bieden aan asielzoekers, namen het woord om de Belgische staat aan te sporen om haar verplichting na te komen om iedereen op te vangen die nood heeft aan internationale hulp.

Zondag was ook de Internationale Dag van de Migrant. De actievoerders stelden onder meer voor om lege gebouwen op te eisen om vluchtelingen in onder te brengen. Ze riepen burgers ook op om e-mails te sturen naar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor.

Er werd aan herinnerd dat de Belgische en de Europese justitie ons land al verscheidene keren hebben opgeroepen om een onderkomen te bieden aan mensen die een asielvraag hebben ingediend op zijn grondgebied. Een groot aantal van hen blijft nu in de kou, omdat Fedasil niet in staat is om alle asielzoekers een opvangplaats te geven. De betogers hekelden ook het uitblijven van een structurele oplossing.