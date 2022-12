Met zes drummen voor twee laatste tickets voor play-offs BENE-League

Dat ligt anders voor de twee resterende tickets waar op zes speeldagen van het einde niet minder dan zes ploegen nog in aanmerking komen. Aalsmeer heeft als nummer drie vier punten voorsprong op Visé dat op zijn beurt nog één punt bonus heeft op Hurry Up. Sporting Pelt, Volendam en Hubo Handbal zijn de overige drie kandidaten.

Achilles Bocholt 38 - Tachos 24

De mannen uit Waalwijk maakten het Bocholt in de eerste tien minuten behoorlijk lastig, maar bij een 8-8-stand was hun liedje uitgezongen. De thuisploeg schakelde een versnelling hoger en zat bij 21-15 aan de rust op rozen. Tachos kreeg in de tweede helft tegen een goed georganiseerde thuisploeg minder mogelijkheden. Bocholt strafte de balverliezen bij de tegenstander af en zette zware eindcijfers op het scorebord.

BOCHOLT: Tielen 1, Winters 2, Spooren 6, Valkenborgh 2, Lamers 2, Driesen 8, Roelants 1, J. Ceyssens 2, Claessens 4, L. Ceyssens 1, D’hanis 5, Strauven 1, De Beule 2, Doms 1.

Hurry Up 32 - Sporting Pelt 30

Na een goede start (5-6) moest Sporting Pelt even het initiatief uit handen geven (13-9), maar bij een 15-13-score aan de rust was niets beslist. De bezoekers moesten in de tweede helft lang achtervolgen, maar bij een 25-28-score (55’) leek de partij in het voordeel van de Limburgers te kantelen. Een aantal storende foutjes beslisten daar uiteindelijk anders over.

PELT: Falke 4, L. Vandebeeck 2, Spooren 3, Konitz 7, Köhlen 12, Schoenaker 1, Van Haesendonck 1.

Aalsmeer 28 - Hubo Handbal 28

De thuisploeg ging in één ruk van 2-4 naar 9-5 (18’), maar zat bij een 15-14-score aan de rust allesbehalve op rozen. In de tweede helft was Hubo Handbal de dominante ploeg. Di Giacomo, Bertels en Degbey gaven de bezoekers een halve minuut voor tijd uitzicht op de zege, maar door dom balverlies bij het uitverdedigen moesten de Limburgers nog een punt inleveren .

HUBO HANDBAL: Carvalhais 3, Glesner 1, Heeren 3, Degbey 4, Gevers 3, Di Giacomo 6, Marchal 4, Rodado 1, Bertels 3.

