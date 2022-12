NATIONALE REEKSEN. Patro pakt herfsttitel, Wellen wint fors tegen Witgoor

Slechts vier van de twaalf Limburgse clubs in de nationale reeksen kwamen afgelopen weekend in actie. Patro pakte de herfsttitel in eerste, in tweede telde Bocholt Beerschot B uit met twee kopbaldoelpunten en in derde smeerde Wellen Witgoor een vijfde nederlaag op rij aan en verloor Schoonbeek-Beverst fors van leider Houtvenne. De derby’s Hades-Tongeren en Beringen-Pelt werden uitgesteld. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste nationale, tweede en derde afdeling VV B van dit weekend. (jmi/kj)