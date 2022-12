De Warmste Week gaat van start en zet dit jaar kansarmoede centraal. Het thema is actueler dan ooit. In ‘Vlammen Tegen Kansarmoede’ praat Kristel Verbeke (47) met mensen die er op allerlei manieren mee te maken krijgen. “Ik merk nog vaak dat het een taboe is, omdat mensen denken dat het hun fout is dat ze arm zijn.”