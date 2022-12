Fem van Empel wordt maandag verder onderzocht na zware valpartij in Val di Sole, Eli Iserbyt voorlopig niet

Eli Iserbyt en Fem van Empel haalden zaterdag het einde niet van de wereldbekermanche veldrijden in Val di Sole. Beide renners van Pauwels Sauzen-Bingoal vielen uit op het sneeuwparcours. Even werd gevreesd voor breuken, maar volgens de eerste diagnose ter plaatse kon dat uitgesloten worden. Van Empel ondergaat maandag wel verder onderzoek, Iserbyt voorlopig niet.

Van Empel was het eerste slachtoffer in de wedstrijd bij de dames. Een breuk in het been werd geopperd in eerste instantie, maar dat bleek snel niet het geval en volgens ploegleider Tom De Kort was er wellicht sprake van een zogenaamde ‘paardenbeet’, waarbij de dijbeenspier even geplet werd tussen het bot en de paal waartegen ze ten val kwam.

Van Empel vloog zondagochtend terug naar Nederland. Aanvankelijk zou ze meteen daarna langslopen in het ziekenhuis voor verder onderzoek, maar dat is nu verplaatst naar maandag.

Iserbyt kwam in de vijfde ronde ten val in de wedstrijd van de heren elite en ging meteen op de grond zitten nadien. Ook hij werd met een draagberrie afgevoerd. “Voor Eli zijn op dit moment geen verdere onderzoeken gepland”, klinkt het bij de woordvoerder van de ploeg. “Zoals we zaterdag reeds hebben gemeld, is er geen vrees voor breuken. Hij heeft wel nog pijn en het is afwachten hoe alles evolueert en wat de trainingen zeggen.”