57 mensen met drugs gepakt tijdens politiecontrole aan Extrema Noir

De politie pakte 57 mensen met drugs tijdens een controle aan Extrema Noir. Allen kregen ze een minnelijke schikking. Het indoor festival vond plaats in de Trixxo Arena in Hasselt. De controles gebeurden binnen een grootschalige verkeersactie van de politie.

In het kader van de nationale BOB-campagne schenkt de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) in deze periode extra aandacht aan verkeersveiligheid. Daarnaast vonden er dit weekend verschillende grote en kleine evenementen plaats in de politiezone. “Er was dus een aanzienlijk grotere kans dat er dit weekend bestuurders onder invloed zouden rondrijden in onze politiezone”, luidt het. “Daarom werd een grootscheepse actie op poten gezet.”

In de nacht van zaterdag op zondag hielden 44 politiemensen verkeerscontroles in Hasselt. De politie LRH kreeg onder andere bijstand van de politiezones Geel-Laakdal-Meerhout, Heusden-Zolder, Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken, Kanton Borgloon en Carma. Ook de federale wegpolitie en dienst hondensteun waren aanwezig.

Tijdens het muziekevenement Extrema Noir in de Trixxo Arena stelden ze een verkeersdispositief op. Daar werden 57 bezoekers in het bezit van drugs aangetroffen. Zij kregen allen een minnelijke schikking.

Er waren ook nog andere controleposten en overtredingen. Acht chauffeurs hadden te veel gedronken, dertig bestuurders waren onder invloed van drugs. Er werden elf processen-verbaal opgesteld voor drugsbezit.

Eén bestuurder was onder invloed van drugs, zijn voertuig bleek niet gekeurd en niet verzekerd te zijn. De wagen werd in beslag genomen. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.