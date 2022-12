Dubbele dosis happy kerst voor Dimitri Van den Bergh na WK-triomf van huisgenoot: “We hebben een paar borden gesloopt”

‘The Heat’ overklaste tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis met 3-0, een gemiddelde van 96.17 en 9/16 op de dubbels. Heta liet ook finishes van 102 en 110 noteren.

Heta was blij met zijn WK-overwinning tegen Adrian Lewis. Voor ‘The Heat’ waren de tv-toernooien tot nu toe dan ook nog geen groot succes. Tegen de tweevoudige wereldkampioen lukte echter (bijna) alles, mede dankzij Dimitri Van den Bergh.

“Ik wilde echt niet samen met Dimi in ons huis zitten terwijl hij wel door was en ik niet”, lachte Heta na z’n partij in Londen. “Dat had ik niet kunnen verwerken. Maar we zijn beiden met veel zelfvertrouwen afgezakt naar hier, omdat we heel veel getraind hebben. We hebben zelfs een paar borden gesloopt. We gaan dat nu opnieuw doen tijdens de kerstperiode.”