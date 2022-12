België roept onderdanen op om Iran zo snel mogelijk te verlaten

“Belgische burgers die in Iran verblijven, met inbegrip van binationalen, worden aangeraden het land te verlaten omwille van het toenemende risico op willekeurige arrestaties waar zij zich in de huidige situatie aan blootstellen”, laat Buitenlandse Zaken weten op haar website. “In dit verband zijn de mogelijkheden van de Ambassade van België in Teheran om consulaire bijstand te verzekeren aan landgenoten die in Iran worden gearresteerd of vastgehouden zeer beperkt.”

Er wordt nog steeds afgeraden om naar Iran af te reizen wegen een significant risico op willekeurige verhoren en arrestaties voor reizigers komende uit België, voor Belgen en binationalen. “In het geval van vrijheidsberoving zijn het respect voor fundamentele rechten en de veiligheid van de persoon niet gegarandeerd. Recent werden een Belgische onderdaan en verschillende andere westerlingen in Iran willekeurig gearresteerd en opgesloten”, klinkt het nog.

Binationalen

“Belgen met de dubbele Belgisch-Iraanse nationaliteit moeten er rekening mee houden dat Iran geen dubbele nationaliteit erkent, waardoor de consulaire bijstand uiterst beperkt of zelfs onmogelijk is.”

Voor wie extra advies nodig heeft, raadt het aan om telefonisch contact op te nemen op het nummer+32 2 501 81 11. Voor wie zich in Iran bevindt, wordt er aangeraden om zich te registreren op Travellers Online en contactgegevens aan de ambassade door te sturen, evenals de gegevens van een contactpersoon in België.

Al weken wordt er geprotesteerd in Iran nadat de 22-jarige Mahsa Amini gearresteerd werd en overleed nadat ze haar hoofddoek niet juist droeg.