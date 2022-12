Peter Gillis tevreden over start van Winterwonderland: “Dit weekend 3.000 fans op bezoek gehad”

Zaterdag en zondag was het bij momenten behoorlijk druk aan de woonst van de familie Gillis. Zelfs diep vanuit Nederland kwamen fans een kijkje nemen naar het indrukwekkende kerstdecor met arreslee en Nederlandse molen. En zondag stonden ook jeugdbewegingen in de rij om even te kunnen schaatsten op de kunstschaatsbaan. ”Er zijn ook heel wat mensen uit de dichte omgeving hier geweest. Ze vinden het allemaal leuk, het brengt wat leven in de brouwerij”, stelde Peter Gillis. “Nog voor de poort openging stonden mensen aan te schuiven. Ze willen een selfie, of vragen vaak hoeveel ze moeten betalen. Niets, ze mogen gratis binnen.” Wie nog een bezoek wilt brengen houdt best de sociale media van Peter Gillis in de gaten voor de openingsuren.