Ook Limburgse visvijvers gegeerd voor ijspret

Ook de talrijke visvijvers in onze provincie zijn gegeerd voor ijspret. De temperatuur is zodanig gezakt dat het waterdak als een spekgladde laag beton boven de visgemeenschappen voor extra plezier kan zorgen.

“We hebben voor de zekerheid gecontroleerd hoe dik de ijslaag is”, zegt Salvatore Rizzo van visclub Nieuwe Erven. “We hebben twaalf centimeter gemeten. Dat is meer dan dik genoeg om mij er op te wagen. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om mijn schaatsen aan te trekken en wat rondjes op de vijver te maken. Het zal waarschijnlijk de laatste dag dit jaar zijn dat zoiets nog mogelijk is. Dat mogen we dan ook niet zomaar laten passeren. Of ik ervan genoten heb? Zijt maar zeker.”