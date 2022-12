Verdachte aangehouden na bootongeluk met 4 doden op het Kanaal

In Groot-Brittannië is een 19-jarige jongen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een ongeval op het Kanaal waarbij woensdag vier mensen om het leven kwamen. Dat maakt de politie van Kent zondag bekend.

De 19-jarige jongen moet maandag voor de rechter in Folkestone verschijnen. Hij werd vrijdag al opgepakt. De jongeman wordt ervan verdacht geholpen te hebbben bij “het faciliteren van de aankomst in het Verenigd Koninkrijk van mensen van wie hij wist of reden had om te weten dat ze asielzoekers waren”.

In de nacht van dinsdag op woensdag raakte op het Kanaal tussen Groot-Brittanië en Frankrijk een overvolle opblaasboot met tientallen migranten aan boord in de problemen. Het bootje kantelde en vier mensen kwamen om het leven. De politie kon 39 anderen veilig aan land brengen.

Ongeveer een jaar geleden kwamen bij een bootongeluk op het Kanaal 30 mensen om het leven. Dit jaar hebben al tienduizenden mensen de gevaarlijke oversteek naar het Verenigd Koninkrijk gemaakt. De Conservatieve Britse regering wil de illegale migratie over het Kanaal harder aanpakken.