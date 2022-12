“Ethisch debat? Het land moet toch verdedigd worden?”: deze CEO’s liggen niet wakker van lastige reputatie van defensie-industrie

Of het nu kogelwerende vesten in camouflagekleuren zijn, of cameratechnologie die helpt om raketten bij te sturen in volle vlucht: de Vlaamse defensie-industrie is een miljoenenbusiness. Vier CEO’s achter dat succes vertellen over hun werk, en of ze er vrede mee hebben. “Iedereen ziet ons als malafide wapenhandelaars, maar we kunnen ons niet permitteren om buiten de lijntjes te kleuren.”