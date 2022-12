Lionel Messi heeft met basisplaats in WK-finale alweer record beet en laat de Duitser Lothar Matthäus achter zich

Lionel Messi mag zich voortaan de speler met het hoogste aantal wedstrijden op een WK-eindronde noemen. De Argentijnse vedette startte zondag in de finale van het WK in Qatar tegen Frankrijk en bracht zijn totaal aantal WK-matchen daarmee op 26.

LIVE.Volg hier LIVE Argentinië-Frankrijk!

De 35-jarige Messi is nu alleen recordhouder voor de Duitser Lothar Matthäus, tweede met 25 WK-optredens. Diens landgenoot Miroslav Klose staat derde op de ranglijst aller tijden met 24 wedstrijden. De top vijf wordt vervolledigd door de Italiaan Paolo Maldini (23) en de Portugees Cristiano Ronaldo (22), die in Qatar met zijn land werd uitgeschakeld in de kwartfinale door Marokko.

Ook record van hoogste aantal speelminuten

Messi begon aan de wedstrijd tegen Frankrijk met 2.194 minuten op de teller. Hij moest daarmee alleen de Italiaan Paolo Maldini laten voorgaan, die 2.217 minuten op het veld stond tijdens een WK. In de 24e minuut van de finale onttroonde Messi ook dit record van de legendarische verdediger van AC Milan.

In het Franse kamp tekende Hugo Loris voor een unicum. Hij werd met zijn twintigste WK-match recordhouder bij de doelmannen, voor de Duitser Manuel Neuer (19).