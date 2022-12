Opgelet op de weg: “Ook waar gestrooid werd, kan het vanavond glad worden”

Het KMI waarschuwt voor heel het land voor enkele uren gladheid. Voor de meeste provincies geldt ‘code geel’ vanaf de latere namiddag of later. In Luik is dat zelfs een ‘code oranje’, zo meldt het KMI. Bij een code geel kan er bijvoorbeeld sprake zij van lokale ijzel of lokale rijm- of ijsplekken. Bij een code oranje wordt dat verspreide ijzel of ijsplekken.

“Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) strooit zoveel mogelijk voor het glad wordt. Maar regen spoelt het strooizout weg, wat ervoor zorgt dat het glad wordt ook op plaatsen waar recent is gestrooid”, klinkt het in een persbericht.

Het waarschuwt daarom om extra op te letten voor gladheid, zeker bij regen en nat wegdek. “Onze winterdienst is maximaal voorbereid en waar nodig wordt na de neerslag opnieuw uitgereden. Maar pas je rijstijl aan en wees extra voorzichtig vanavond en vannacht, zeker bij de start van de regen,” benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Afstand houden en snelheid matigen - ook op de fiets - zijn de belangrijkste adviezen.”

Intense samenwerking voor informatie

Voor het eerste deze winter wordt het winteractieprotocol (WAP) geactiveerd. Het WAP is een intensieve samenwerking tussen AWV, de Federale Wegpolitie, het KMI, De Lijn, het Vlaams Verkeerscentrum, de provinciebesturen, de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Fietsersbond, VAB, Touring, Transport en Logistiek Vlaanderen, Febetra en UPTR. Door snel informatie uit te wisselen, dragen alle partijen bij aan meer verkeersveiligheid, ook bij een hoge kans op gladheid.

Voor morgenochtend lijken de wegdektemperaturen opnieuw overal boven nul uit te komen. Mocht hier verandering in komen, vertrekt opnieuw een gladheidswaarschuwing vanuit AWV in de loop van de avond. Deze winter werd 6300 ton smeltmiddelen verbruikt. Gemiddeld schommelt het nat zoutverbruik van AWV de laatste tien jaar rond de 40.000 ton per seizoen.