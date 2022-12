De ‘magische’ pijlen die Dimitri Van den Bergh opnieuw omtoverden tot WK-outsider: “Ik heb mijn ego moeten verlagen”

We schrijven begin september. Dimitri Van den Bergh organiseert in het Havenhuis van Antwerpen een launch van zijn nieuwe pijlen, nadat hij de overstap maakte van Unicorn naar Target. “Bij Unicorn voelde ik dat er sommige dingen niet goed zaten”, zei hij toen. “Er was geen perfectie in wat ze maakten. Bij Target voel ik dat wel, zij maken topkwaliteit. Dat is wat ik wil. Toen ik mijn nieuwe pijlen vastpakte, dacht ik dat meteen: Ik voel nu perfectie tussen mijn vingers.”

Trial and error

Met die uitspraak creëerde Van den Bergh meteen hoge verwachtingen en hij maakte die aanvankelijk helemaal waar. In zijn eerste toernooi met zijn ‘Generation One’-pijlen van 23 gram (één gram meer dan voordien) haalde hij meteen de finale van de German Darts Open. Onderweg gooide onze landgenoot niet minder dan vijf finishes van boven de 100, om vervolgens pas na een thriller met 8-6 te verliezen van regerend wereldkampioen Peter Wright.

Na gezondheidsproblemen vocht Van den Bergh zich nog wel naar een kwartfinale op de World Grand Prix, maar vanaf dan geraakte hij in een dip. Vijf keer op rij moest de Antwerpenaar zijn koffers pakken na een pijnlijke nederlaag in de eerste ronde (viermaal 1-6 en eenmaal 3-6).

“Ik heb wat nieuw materiaal uitgetest”, klonk het destijds. “Op training ging het daar beter mee, maar op het podium werd duidelijk dat die set-up niet voor mij gemaakt is. Ik ga opnieuw switchen naar de set-up van de Grand Prix. Met een nieuwe sponsor moet je altijd wat dingen proberen, dat lijkt mij interessant. De pijl waarmee ik begonnen ben, is nog altijd dezelfde en daar ben ik nog steeds heel tevreden over. Nu gaat het over dingen als de lengte van de punt, welke punt, welke shafts…, maar ik was er snel uit dat ik geen goeie keuzes maakte. Het was dus wat zoeken. Ik zou graag gooien als een robot, maar ik ben geen computersysteem waar je een bug in kan aanpassen en hup, we zijn weer beter. De afgelopen toernooien gingen niet zoals ik wil, maar ik heb stappen gemaakt met het nieuwe materiaal. Nu nog een tandje bijsteken en dan is Dimitri Van den Bergh klaar voor het WK.”

Pakje uit China

Dat tandje stak Van den Bergh bij op het EK. Hij verloor weliswaar in de tweede ronde, maar gooide wel tweemaal een gemiddelde van boven de 100. Een primeur met z’n nieuwe darts. Ook op de Players Championship Finals - eind november - ging het relatief goed. Hij verloor toen tegen een briljante Michael van Gerwen, ondanks een begenadigde dag op de dubbels (6 op 8).

En toch zakte Van den Bergh met de nodige twijfels af naar het WK in Londen. Hij wilde vooral niet zoals vorig jaar sneuvelen in z’n eerste partij. Na z’n nederlaag tegen ‘Mighty Mike’ koos hij voor een nieuwe grip op z’n darts, die quasi identiek is aan die van z’n vorige pijlen. En hij wisselde terug naar 22 gram. Dat setje kwam één dag voor z’n eerste WK-wedstrijd aan met een pakje vanuit China. Van den Bergh verpletterde vervolgens Lourence Ilagan met 3-0, het hoogste gemiddelde van het WK tot dan toe (97.20) en een finish van 164 om de zege te pakken.

“Ik heb het drie maanden gegeven, maar ik zag geen verbetering. De nieuwe pijlen waar ik om gevraagd had, heb ik vrijdag gekregen en er dus één dag mee kunnen trainen. En ik doe dit er al mee”, glunderde ‘The DreamMaker’. “Ik ben nieuwsgierig naar wat er nog allemaal in zit. Ik wil me nog meer laten zien, met die pijlen. En ik moet daarvoor mijn vrouwke bedanken. Ze had gelijk, ik moest niet weggaan van die 22 gram. Kijk, ik moet m’n ego verlagen en toegeven dat ze gelijk had.”

“Ik had eigenlijk al na een maand gezien dat die 23 gram pijlen te zwaar waren”, aldus vriendin Evi. “Ze vlogen gewoon niet mooi in het bord. Bovendien was zijn lichaamstaal niet zoals ervoor en moest hij precies meer moeite doen bij het gooien. Hij bleef maar stukken wisselen, maar hij wilde blijven proberen. Ik zou dat niet koppig zijn noemen, eerder geloven in. Hij had die eerste pijlen zelf gecreëerd en daar wilde hij aan vasthouden. Dat is aan de ene kant mooi, maar aan de andere kant ook weer slim om dan toe te geven dat het toch niet de juiste waren. En je ziet het hé, een wereld van verschil. Ik heb mijn man terug gezien op het podium, met zelfvertrouwen. Dat doet mij ook goed.”

Details

“Darts is een millimetersport”, weet Mike De Decker, die zondag z’n WK opende. “Als je een millimeter naast een dubbel gooit, dan heb je pech. En dat is met het gewicht van de pijlen net hetzelfde. De ene gooit liever met 22 gram, de andere met 23 gram en nog anderen met 32 gram (zoals Ryan Searle, red.). Dimitri zei mij indertijd dat hij voor zijn opmars naar de wereldtop met 23 gram gooide en dat hij terug naar die pijlen wilde. Ik heb hem toen gezegd dat ik dat niet begreep, omdat hij fantastische resultaten boekte met darts van 22 gram. En kijk. Hij gooide nu opnieuw met dat gewicht en slechts licht aangepaste pijlen ten opzichte van z’n vorige set, meteen goed voor een gemiddelde van 97 en een dikke finish van 164. Dat wil zeggen dat deze pijlen hem wel liggen.”

“Vertrouwen in je darts, dat is alles”, stelt Laura Turner, dartscommentator bij Sky Sports en topper bij de vrouwen. “Je wil dat je set in orde is en dat er geen twijfels zijn in je hoofd. Als die er wel zijn, is dat een probleem. Een gram is niet zo’n groot verschil fysiek gezien, maar kan een gigantisch verschil maken op mentaal vlak. Door deels terug te gaan naar z’n oude set-up had Dimitri iets minder om over te piekeren, ook al kreeg hij ze pas héél laat in handen. Het was dus een beetje alles of niks, maar spelers zijn maandenlang bezig met dit WK. Hij zal er wel klaar voor geweest zijn, al blijft zijn prestatie met die nieuwe pijlen écht indrukwekkend.”