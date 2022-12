Door ontslag Kitir verliest Herkse burgemeester Moyaers zetel in de Kamer

Bert Moyaers was eerste opvolger van sp.a (zoals Vooruit toen nog heette) bij de verkiezingen voor het federale parlement in 2019. Toen Meryame Kitir in oktober 2020 minister van ontwikkelingssamenwerking werd, nam hij haar zitje in de Kamer in. Daarmee maakte hij zijn debuut in de nationale politiek. In de vorige legislatuur zat hij wel in het Vlaamse parlement als opvolger van Ingrid Lieten. Bert Moyaers is sinds 1 januari 2019 burgemeester in de coalitie van Vooruit met cd&v en Open Vld in Herk-de-Stad. Hij maakte zijn debuut in de politiek in 2007. Hij werd meteen fractieleider van zijn partij in de gemeenteraad. In 2011 en 2012 was hij er ook schepen. Nadien verhuisde zijn partij naar de oppositie. Zijn lokale mandaat combineerde hij telkens met een job als leerkracht in het Virga Jessecollege in Hasselt. Of en wat hij nu naast zijn taak als burgemeester gaat doen, is nog niet duidelijk: “Ik heb nog geen kans gehad om daarover na te denken, het te bespreken, laat staan een beslissing te nemen”, zegt hij. “Dat ga ik de komende dagen bekijken.”