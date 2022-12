Broers Roodhooft hebben opnieuw dikke vis beet: beloftevolle Fransman Axel Laurance naar Development Team van Alpecin-Deceuninck

De broers Roodhooft hebben opnieuw met Axel Laurance een dikke vis beet. De 21-jarige Fransman komt over van B&B Hotels p/b KTM en was grof wild op de transfermarkt.

In eerste instantie lagen Soudal-Quick Step en AG2R-Citroën naast tal van andere teams te hengelen naar de krachtspurter uit Morbihan. Alleen een superbe Wout van Aert kon hem in de Bretagne-Classic van de zege houden. Uiteindelijk is hij ingelijfd voor het Development Team van Alpecin-Deceuninck, want de WorldTourploeg zit met dertig renners al eivol. Hij tekende een contract voor twee jaar. In 2024 wordt hij sowieso overgeheveld naar de WorldTourploeg. “Ik ben ongelofelijk trots met deze transfer. Ik ben er zeker van dat deze samenwerking een leuk verhaal wordt”, aldus Laurance waarvan Patrick Lefevere ook de kwaliteiten kent, maar budgettair zat hij te nauw om hem alsnog erbij te nemen. (hc)