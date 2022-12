Verontwaardiging nadat Deense nieuwsanker Marokkaanse elftal vergelijkt met apen

TV 2 NEWS-presentator Christian Høgh Andersen vergeleek begin van vorige week de band die de teamspelers hebben met hun moeders en familie, met hoe de dieren ook samenblijven. De bedoeling was om op die manier te verwijzen naar het volgende programma dat over de dieren zou gaan. Een opmerking die de wereld rond ging en waar de zender zich nu voor excuseert.

TV 2 Danmark verontschuldigde zich en suggereerde dat de gemaakte vergelijking per ongeluk gebeurde. “In het actualiteitenprogramma ‘NEWS & Co’ op het Deense TV 2 NEWS werd op maandag 12 december een ongepaste opmerking gemaakt met betrekking tot het Marokkaanse nationale voetbalelftal. TV 2 verontschuldigt zich oprecht voor deze opmerking”, aldus TV 2 Danmark. “In het programma sprak het panel over het WK voetbal, waar de Marokkaanse nationale ploeg familie bij had voor steun. Dit kan worden opgevat als een racistische opmerking, en zowel TV 2 als Christian Høgh Andersen willen daarvoor hun oprechte excuses aanbieden.”

Racisme doorheen het WK

Het is niet de eerste keer tijdens dit WK dat er controversiële uitspraken worden gedaan. Eerder werd er al een karikatuur de wereld ingestuurd waarop de Marokkanen te zien waren op een brommer die de trofee van Gianni Infantino afnamen. Wat velen beschreven als het Europees stereotype dat Noord-Afrikanen criminelen zijn.

Er kwam ook verontwaardiging nadat het Marokkaanse elftal vergeleken werd met IS omdat ze hun wijsvingers omhoog hielden, een algemeen gekend teken in de Arabische wereld verwijzend naar Allah of God die hen zo ver in het WK heeft gebracht. Een nieuwsanker van Welt vergeleek hen echter met de terroristische groepering die dat ook doet.

Marokko heeft wereldwijd bewondering geoogst en was de trots van Afrika en de Arabische wereld door als eerste team ooit de halve finale van het WK te bereiken. De Leeuwen van de Atlas verloren met 1-0 van titelverdediger Frankrijk in de halve finale van woensdag en verloren met 2-1 van Kroatië in de play-offs van zaterdag. Ze belandden op de vierde plaats.

Zondagavond spelen Argentinië en Frankrijk tegen elkaar in het Lusail Stadium in Doha.