Mooi eerbetoon: fans en prominenten groeten lichaam van overleden Sinisa Mihajlovic in Rome

Sinisa Mihajlovic is overleden. De Serviër stierf in een ziekenhuis in Roma na een strijd van meer dan drie jaar tegen leukemie. Hij werd 53.

Mihajlovic heeft een indrukwekkende carrière achter de rug, als speler en coach. Hij won als speler met Rode Ster Belgrado de Champions en werd met Lazio twee keer Italiaan kampioen. Hij speelde ook voor AS Roma, Sampdoria en Inter. Hij scoorde in totaal 69 goals en had 55 assists in 455 wedstrijden.

Mihaljovic begon zijn carrière als coach als assistent van Roberto Mancini bij Inter. Als hoofdtrainer startte en eindigde hij bij Bologna. Tussendoor was hij aan de slag bij Catania, Fiorentina, Sampdoria, AC Milaan en Torino. Hij was ook kort coach van Sporting Lissabon in Portugal.

