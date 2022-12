Belgian Cheetah Paulien Couckuyt maanden out met kruisbandblessure: “Ik zal keihard werken om terug te komen”

Met een foto van een ingepakt been in een ziekenhuisbed liet Couckuyt aan haar volgers weten dat ze een zware blessure heeft opgelopen. De nationale recordhoudster op de 400 meter horden is ondertussen al geopereerd aan haar linkerknie. “Het wordt een lange revalidatie, met ups en downs, maar ik heb nog altijd sportieve dromen na te jagen, dus ik zal keihard werken om sterker terug te komen”, schrijft ze.

Couckuyt onderging een reconstructie van haar kruisband en moest ook haar knie aan de buitenkant extra laten verstevigen. “In principe duurt de revalidatie negen maanden”, laat ze weten. “Maar ik ga voor wat minder.”

Afgelopen zomer stond Couckuyt in de halve finales van zowel het WK in Eugene als het EK in München op de 400 meter horden.