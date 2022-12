Daar is vierde Belgische medaille! Stijn Desmet sluit WB shorttrack af met brons op 500 meter (en winnaar doet huwelijksaanzoek)

Met schijnbaar groot gemak had Desmet zich voor de finale geplaatst. In de kwart- en halve finales nam hij onmiddellijk na de start de leiding, om die niet meer af te staan. Het was ook de strategie voor de finale, maar dat was buiten de sterke thuisschaatser Denis Nikisha gerekend. De Kazach passeerde binnendoor en greep de winst. De Zuid-Koreaan Sungwoo Jang drong zich ook nog langs Desmet.

Na de huldiging stapte Nikisha van het ijs, knielde voor zijn partner en overhandigde haar een ring. Met twee gigantische bossen rozen verdween het paar in de catacomben van de Halyk Arena.

Hanne Desmet eindigde op de 1000 meter als zevende. De derde plaats (achter haar Nederlandse trainingspartner Suzanne Schulting en de Amerikaanse Kristi Santos-Giswold) in de halve eindstrijd was op basis van haar tijd voldoende om in de finale te komen, maar de Nederlandse Rianne de Vries werd aan de A-finale toegevoegd vanwege onrecht dat haar was aangedaan. Schulting pakte de zege in de A-finale, in de B-finale werd Desmet tweede. De Belgische aflossingsploeg bij de mannen werd ook zevende. Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Ward Pétré en Enzo Proost moesten in de B-finale Polen voor zich dulden.

EK in januari

Met drie zilveren medailles en eenmaal brons boekten de shorttrackers van bondscoach Ingmar van Riel dit weekend een ongekend succes. Naast broer en zus Desmet biedt vooral het gemengde aflossingskwartet voor de komende kampioenschappen veel mogelijkheden.

De eerstvolgende gelegenheid om iets te tonen, is de Europese titelstrijd, die van 13 tot en met 15 januari in het Poolse Gdansk wordt gehouden. De shorttrackers zetten de reeks wereldbekerwedstrijden begin februari voort in Dresden, een week later volgt de finale in Dordrecht.