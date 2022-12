Zanger van bekende rockband bekijkt paspoort van fan voor hij haar kust tijdens concert

Een show van rockband The 1975 kende woensdag in Minneapolis een heel speciaal moment. Op de voorste rij stond een vrouwelijke fan te zwaaien met een bord waarop “Wees mijn eerste kus, ik ben 22” op stond. Zanger Matt Healy besloot tussen enkele nummers op haar verzoek in te gaan, al leek hij wel eerst haar leeftijd te willen controleren aan de hand van haar identiteitskaart.