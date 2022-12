Sanne Cant past voor drukke kerstperiode in het veld: “Ik wil mijn lichaam rust gunnen”

Sanne Cant (32) neemt een rustperiode. De Belgische kampioene kon dit seizoen nog niet overtuigen in het veld en wil zich nu klaarstomen voor de crossen in januari.

Zoek de komende twee weken niet naar Sanne Cant in het veld. Omdat het niet vlot zoals ze had verhoopt, neemt ze een korte rustperiode. Ze was al afwezig dit weekend in Val di Sole en ook vorig weekend reed ze niet.

Cant traint momenteel samen met haar ploeggenotes in Spanje en zal de drukke kerstperiode overslaan. “Zo kan ik mijn lichaam wat rust gunnen en aan mijn basisconditie werken”, laat de drievoudig wereldkampioene weten. “Het is de bedoeling om op die manier naar mijn betere niveau toe te groeien, want ik ben immers nog steeds fulltime crosser en de maand januari blijft de belangrijkste periode van het winterseizoen. Ik wil niets aan het toeval overlaten.”

Sanne Cant hervat op 3 januari de competitie tijdens de X2O-manche in eigen Herentals. Ook Koksijde, Gullegem en Zonhoven staan nog op haar kalender als ultieme voorbereiding op het Belgisch kampioenschap in Lokeren, waar ze voor de veertiende keer op rij de driekleur kan pakken.