Familiedrama achter ongekende successen van Franse bondscoach Deschamps, die derde Wereldbeker kan winnen

Maar liefst 203 van de 211 bij de FIFA aangesloten bonden zijn nog nooit wereldkampioen geweest en bijna al die landen zullen het nooit worden ook, maar de Franse bondscoach Didier Deschamps kan zondag in de WK-finale tegen Argentinië (aanvang 16.00 uur) de derde wereldbeker in zijn persoonlijke prijzenkast zetten na de wereldtitel van 1998 als speler en die van 2018 als bondscoach. Drie wereldbekers winnen is eerder alleen de legendarische Pelé (drie keer wereldkampioen als speler) en Mario Zagallo (twee keer wereldkampioen als speler en één keer als bondscoach) gelukt.