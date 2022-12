Maasland NO A 1 - Kaulille 1 Derde provinciale B

De glijpartij tussen Maasland NO (3B) en Kaulille eindigde zaterdagavond op een 1-1-gelijkspel, waar vooral de bezoekers vrede mee konden nemen. Van voetbal was er weinig sprake in de topper, al probeerden beide teams er het beste van te maken.