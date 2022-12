© International Skating Union via

Na haar zilveren medailles op de 1.500 meter en de gemengde aflossing van zaterdag is Hanne Desmet er zondag niet in geslaagd om een derde medaille te veroveren op de Wereldbeker shorttrack van het Kazachse Almaty. Desmet finishte in de halve finale van de 1.000 meter héél nipt als derde achter de Nederlandse Suzanne Schulting en de Amerikaanse Santos-Griswold en werd zo verwezen naar de B-finale.