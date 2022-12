Bizar tafereel: corrupte agent probeert smeergeld in te slikken tijdens arrestatie

Een Indische agent heeft flink op de blaren mogen zitten toen hij door enkele burgerwachters werd betrapt op omkoperij. De agent werd eerder door een burger gevraagd een zaak op te lossen van een gestolen buffel. Maar dat wilde hij niet zomaar doen: hij eiste dat de eigenaar, Shubhnath, zo’n 10.000 roepies zou betalen om de zaak opgelost te zien krijgen. Shubhnath gehoorzaamde aan het verzoek, maar wel pas nadat hij de plaatselijke burgerwacht op de hoogte had gesteld. Wat volgde was een bizar tafereel: de agent probeerde zijn daden tijdens de arrestatie nog te ontkennen door het geld ... in te slikken.