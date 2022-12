Devin Booker zorgt met 58(!) punten voor opmerkelijke comeback van Phoenix Suns in NBA

Phoenix Suns heeft zaterdag in de NNBA, met dank aan een uitmuntende Devin Booker die goed was voor 58 punten, de overwinning behaald tegen New Orleans (118-114). Memphis verloor verrassend van Oklahoma (115-109).

In Arizona stonden de Suns maar liefst 24 punten achter bij aanvang van het derde kwart, maar Booker was niet af te remmen en scoorde 36 punten in de tweede helft. Dat leverde Phoenix de zege op. Bij de Pelicans kwam Zion Williamson tot dertig punten, CJ McCollum scoorde er 27.

Memphis, de koploper in de Western Conference, ging verrassend de boot in tegen Oklahoma (115-109), dat kon rekenen op Luguentz Dort (24 punten) en Isaiah Joe (23 punten). De 32 punten van Dillon Brooks volstonden niet voor de Grizzlies, die hun eerste plaats voorlopig wel vasthouden, voor New Orleans.

Voorts gaven de Milwaukee Bucks, ondanks de afwezigheid van hun sterspeler Giannis Antetokounmpo door een knieblessure, geen krimp tegen Utah (123-97). De LA Clippers, waar Kawhi Leonard 31 punten - zijn record dit seizoen - liet optekenen, legden de Washington Wizards (102-93) over de knie.