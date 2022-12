Bryan Ruiz neemt afscheid van profvoetbal in oefenmatch met Twente (en ziet zijn zoon scoren)

Bryan Ruiz speelde in de oefenwedstrijd, mee bij zowel FC Twente als Liga Deportiva Alajuelense. Twente is op trainingskamp in Costa Rica. Ruiz maakte al na twee minuten de openingsgoal, in het shirt van Twente. In de tweede helft kwam Mathias, de 15-jarige zoon van Bryan Ruiz, in het veld om aan de zijde van zijn vader de slotfase van de wedstrijd mee te maken in, beiden in het shirt van Alajuelense. Bij die club uit Costa Rica maakte Ruiz zijn profdebuut en sloot hij zijn carrière af. Zoon Mathias scoorde trouwens de 2-2, de eindstand.

Belangrijke motor

Ruiz werd met Twente Nederlands kampioen in 2010. Hij maakte dat seizoen 24 goals in de Eredivisie en verzorgde 9 assists. De sleutelfiguur van de titel werd voor 5,5 miljoen euro overgenomen van AA Gent, waarvoor hij vier seizoenen speelde en zich ontpopte tot publiekslieveling. Hij kwam daarna nog uit voor Fulham, PSV, Sporting Lissabon en Santos.

De aanvaller, die 558 profduels speelde en daarin 123 maal scoorde, keerde tweeënhalf jaar geleden terug bij zijn jeugdliefde Liga Deportiva Alajuelense, een van de topclubs in Costa Rica, om zijn carrière af te sluiten.

Hij speelde in totaal ook 147 interlands voor Costa Rica, waarin hij 29 maal scoorde. Op het WK in Qatar speelde hij zijn laatste match in de groepswedstrijd tegen Spanje, die met 7-0 verloren werd.

Ruiz nog met Costa Rica actief op het WK in Qatar. Daar speelde hij alleen 29 minuten mee in de met 7-0 verloren groepswedstrijd tegen Spanje. Costa Rica werd in de groepsfase uitgeschakeld en Ruiz had op voorhand geen rekening gehouden met een WK-finale getuige de planning van zijn afscheidswedstrijd.

