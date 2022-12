Ontslagbrief van paus ligt klaar in geval van gezondheidsproblemen

Paus Franciscus heeft meer dan tien jaar geleden al een ontslagbrief ondertekend waarop een beroep kan worden gedaan, mocht zijn gezondheid hem in de steek laten. Dat heeft hij zondag onthuld in een interview met de Spaanse krant ABC.

Franciscus, die zaterdag zijn 86ste verjaardag vierde, zei eerder al dat hij ontslag zou nemen als zijn gezondheid hem niet langer zou toelaten om zijn taken uit te oefenen. De paus ondertekende de ontslagbrief meer dan tien jaar geleden al, en gaf hem aan kardinaal Tarcisio Bertone, op dat moment de nummer twee van het Vaticaan. Bertone trad in 2013 af als kardinaal-staatssecretaris na geruchten over fraude. Wat er sindsdien met de brief gebeurd is, weet paus Franciscus naar eigen zeggen niet.

Franciscus lijdt al een tijdje aan een aandoening aan de knie, waardoor hij zich de laatste maanden in een rolstoel moest verplaatsen. Hij moest het afgelopen jaar ook verschillende verplichtingen annuleren door de pijn, en gaf afgelopen zomer in een interview aan dat hij zijn activiteiten op een lager pitje zou zetten. “Ik denk dat ik mij op mijn leeftijd en met mijn beperkingen wat moet sparen om de kerk te kunnen dienen. Of, integendeel, moet nadenken over de mogelijkheid om met pensioen te gaan”, klonk het toen.

Franciscus’ voorganger Benedictus nam in 2013 ontslag om gezondheidsredenen.