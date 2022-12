Betfirst BNXT League: zevende zege op een rij voor Kangoeroes Mechelen, winst voor Bergen en Charleroi in Luik waar speler moet coachen

Geen problemen voor Kangoeroes Mechelen tegen rode lantaarn Brussels. De Maneblussers hadden de ganse wedstrijd de controle. Van 20-14 ging het dan ook naar een 41-35 bonus halfweg. Brian Fobbs (20 punten, 8 rebounds), DeAndre Davis (22 punten, 7 rebounds) en Wen Mukubu (10 punten, 5 rebounds) drukten in het derde schuifje op het gaspedaal en van 61-50 ging het dan ook naar verdiende Mechelse overwinning: 85-71. Meteen de zevende opeenvolgende zege voor Kangoeroes Mechelen en coach Kristof Michiels. Met 7 op 9 prijken de Mechelaars mee aan de leiding met Oostende. Op tweede kerstdag (maandag 26 december 15 uur COREtec Dôme) is er de topper aan de kust tussen Oostende en Kangoeroes Mechelen. Limburg United, nog altijd zonder Maxime De Zeeuw (enkel), incasseerde in de Mons Arena en versus Bergen een nieuwe nederlaag. Charles Moore (20 punten, 9 assists) nam de Henegouwers op sleeptouw. Van 20-13 ging het naar een 46-36 bonusje halfweg. Het derde kwart was voor Limburg United. De met een double-double uitpakkende Jonas Delalieux (22 punten, 10 rebounds) en Alex Stein (33 punten loodsten de Limburgers naar een 63-58 tussenstand. Bergen was echter outstanding in het slotkwart en via ook Zaccharie Mortant (17 punten) en Keith Braxton (13 punten) ging het naar een 98-87 zege. Bergen telt nu, net als Limburg United 5 op 9 waardoor beide ploegen op een gedeelde vijfde plaats fonkelen.

Speler Brieuc Lemaire moet coach bij Luik

Bij Luik waren de Amerikaanse coach Brad Greenberg, zijn Israëlische assistent Daniel Gutt en de twee Amerikaanse spelers AJ John en Anthony Cambo nog niet speelgerechtigd. Naast die viertal had de Mickael Sports Group, de Amerikaanse maatschappij die Luik begin deze week had overgenomen en dus financieel gered, nog enkele Amerikaanse spelers (Baylor Rodriguez en Djammel Haggins) in de tribune zitten. Zij worden volgende week bij Luik aangekondigd. In de wedstrijd tegen Charleroi nam speler Brieuc Lemaire dan maar de coaching waar. Via Niels Van Den Eynde (17 punten) en Nick Dragan (12 punten) ging het na 19-15 naar een 37-38 tussenstand halfweg. Ook in het derde kwart bleef Luik tegen Charleroi hard kampen en was een stuntzege bij de start van het slotkwart nog steeds aan de orde: 55-52. In het slotschuifje stelden de Spirous alsnog orde op zaken. Onder meer Marlon Makwa met 25 punten en de met een double-double uitpakkende Nathan Kuta (19 punten, 14 rebounds) stuwden Charleroi naar een 69-74 zege. Luik blijft met 2 op 9 voorlaatste, Charleroi rukt met 6 op 10 op naar de derde stek.

Speler Brieuc Lemaire moest coachen bij Luik! — © Gregory Van Gansen

Kangoeroes Mechelen-Brussels 85-71

Kwarts: 20-14, 21-21, 20-15, 24-21

Kangoeroes Mechelen: Davis 22, Fobbs 20, Mukubu 10, Aririguzoh 12, Loubry 9, Mennes 6, Van Buggenhout 0, Palinckx 10, Thomas 2, Tshimanga 0

Brussels: Zylka 16, Hazard 5, Tumba 7, Llorente 3, Proleta 2, Gutenius 14, Deroover 17, Ekamba 4, Pipiras 3, Thsibangu 0

Bergen-Limburg United 98-87

Kwarts: 20-13, 26-23, 17-22, 35-29

Bergen: Zubac 6, Gavrilovic 9, Moore 20, Mintogo 13, Braxton 13, Vrabac 18, Mortant 17, Harris 2, Neri 0,

Limburg United: Delalieux 22, Stein 33, Desiron 9, Cale 3, Dammen 4, Lambot 7, Dedroog 7, Ceyssens 0, Lesuisse 9

Luik-Charleroi 69-74

Kwarts: 19-15, 18-23, 18-14, 14-22

Luik: Depuydt 11, Fifolt 5, Van Den Eynde 17, Noterman 9, Bogaerts 10, Dragan 12, Lemaire 3, Bruwier 2, Potier

Charleroi: Kuta 19, Makwa 25, M. Samardzic 13, Prepelic 2, Jackson 6, Libert 2, Schoepen 0, Lisboa 2, Fogang 2, Izaw Bolavi 3