Oekraïne stuurt popduo naar Eurovisiesongfestival na liveshow vanuit schuilkelder

Het Oekraïense popduo Tvorchi zal volgend jaar Oekraïne vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Het duo werd gekozen na een liveshow vanuit een schuilkelder in Kiev.

Tvorchi, met het nummer ‘Heart of Steel’, is de eerste bevestigde inzending voor het Eurovisiesongfestival van 2023. Het upbeat Engelstalige popnummer haalde het van een handvol balads, tijdens een liveshow die zaterdagavond online werd uitgezonden vanuit een metrostation in Kiev dat sinds de Russische invasie dienstdoet als schuilkelder. Tijdens de show waren daardoor af en toe treinstellen te horen, maar verder verliep alles normaal.

Het nummer bevat verwijzingen naar de oorlog en ook in de act is het conflict nooit ver weg. Zo verschijnen er regelmatig nucleaire gevaarsymbolen op de achtergrond, en dragen de dansers een gasmasker. Zanger Jeffery Kenny en toetsenist Andrew Hutsuliak bedankten de Oekraïners voor de steun. “We hadden niet gedacht dat we zouden winnen maar willen iedereen die ons gesteund heeft, die naar onze muziek luistert, en die vecht aan het front bedanken.”

De Oekraïense inzending Kalush Orchestra won afgelopen voorjaar het Eurovisiesongfestival, maar omdat het door de oorlog in Oekraïne te gevaarlijk is om de volgende editie in Kiev te laten plaatsvinden, wijkt het liedjesfestival volgend jaar uit naar Liverpool.

Oekraïne neemt sinds 2003 deel aan het Eurovisiesongfestival en won al drie keer. Het is daarmee een van de meest succesvolle landen in de wedstrijd.