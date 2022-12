Toeval of boodschap van God: voorspelde Diego Maradona in 1986 al wereldtitel voor Argentinië in Qatar?

Argentinië werd al twee keer wereldkampioen: in 1978 en 1986. Die laatste titel, in Mexico, was vooral de triomf van Diego Maradona. Lionel Messi moet straks zorgen voor nummer drie. En dat komt goed, volgens de bijgelovige Argentijnen. Een beeld uit 1986 is daar het bewijs van: een vierende Maradona na het behalen van de Wereldbeker. Hij wordt op de schouders gedragen en steekt met zijn rechterhand de trofee in de lucht. En zijn linkerhand? Die wijst naar een vlag… van Qatar!Wishfull thinking? We weten het straks.

Maradona overleed vorig jaar. Hij werd 60 jaar.