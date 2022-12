Vlaamse bedrijven verdienden nog nooit zoveel aan wapentuig: ook vier Limburgse bedrijven in de lijst

Het zijn hoogdagen voor Vlaams wapentuig. De defensie-industrie in ons landsdeel verdiende al 600 miljoen euro in de eerste acht maanden van dit jaar. Dat is vier keer meer dan in recordjaar 2021. Door de grotere budgetten en de technologische vooruitgang trekken ook nieuwkomers naar de sector. Wapenhandelaars in bijberoep, of techneuten die onbedoeld ook militaire interesse opwekken. “Het risico bestaat dat hun producten door hun onervarenheid in verkeerde handen vallen.”