FUTSAL OVERZICHT: FULL Hasselt met halve ploeg niet opgewassen tegen herfstkampioen RSCA Futsal

Belisia kon ook op de laatste speeldag voor de kerstbreak niet de eerste zege boeken. In de Limburgse derby toonde Eisden-Dorp zich meer matuur en doelgerichter. Hasselt stond voor een onmogelijke taak bij RSCA Futsal, en al helemaal omdat een halve ploeg ontbrak om diverse redenen. Door het puntenverlies van Antwerpen is Anderlecht herfstkampioen. In tweede nationale B was van Limburgse zijde enkel KRC Genk Futsal aan het feest. En hoe! Blauw-wit ging met 3-12 winnen op het veld van Wellen en zette zo de opponent al op zeven punten. Maandagavond ontvangt Genk nog leider Lierse.