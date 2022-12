Verwoestende Dimitri Van den Bergh met hoogste gemiddelde en hoogste finish door op WK darts: “M’n vrouwke had gelijk...”

Van den Bergh worstelde de voorbije weken met zijn pijlen, na zijn overstap naar Target. Hij probeerde verschillende set-ups, maar zonder veel succes. Vlak voor het WK lijkt hij echter de juiste pijlen te hebben gevonden. Tegen Lourence Ilagan, die z’n maatje Rowby-John Rodriguez had uitgeschakeld in de eerste ronde, liep het goed vanaf de eerste pijl. Van den Bergh gooide meteen een paar dikke scores, waaronder een 180, en raakte z’n dubbels vlot: 1-0.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Daarna ging het eigenlijk alleen maar in stijgende lijn. Met een gemiddelde van 94 pakte Van den Bergh ook set twee. In de derde set kwam het beest dan echt boven. Van den Bergh kreeg de steun van het grote publiek en de talrijk opgedaagde Belgische fans, en knalde een gemiddelde van boven de 100 uit zijn pijlen. Met als climax aan finish van 164 om de match met 3-0 te winnen. Goed voor hoogste finish tot nu toe op het WK en een gemiddelde van 97.20, ook het hoogste.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Mijn vrouwke had gelijk”

“Weet je, ik wist pas vandaag dat de avondsessie pas om 20u begon in plaats van om 19u”, lachte Van den Bergh na afloop. “Ik was dus gefocust op 19u, maar plots zeiden ze dat de sessie door het WK voetbal een uur later startte. Ik was dat even helemaal vergeten. Maar hoe langer het duurde, hoe meer zin ik erin kreeg. Ik heb m’n job gedaan en kom terug na Kerst, top! En dat met een gemiddelde van 97. Tijdens de wedstrijd keek ik naar het bord, en ik vond dat erg van mezelf, dat ik 90 gooide in set 1 en 94 in set 2. Dus dan heb ik boven de 100 gooide in de derde. Echt positief.”

De nieuwe pijlen, die werkten dus. En dat terwijl ze pas één dag voor zijn WK-start arriveerden. “Ik heb aan Target maanden geleden gezegd wat ik wilde. Ik ging naar 23 gram, met een nieuw design. Ik heb het drie maanden gegeven, want ik ben geen opgever. Maar na de Players Championschip Finals heb ik gezegd: Ik weet dat ik koppig ben geweest, maar maak me een nieuwe barrel die lijkt op de vorige die ik had en ga terug naar 22 gram. Zeven dagen later had ik de pijlen, dan heb ik nog een kleine wijziging gedaan. Nog eens zeven dagen later waren de pijlen die ik vandaag gebruikt heb bij mij. En dat was donderdag. Fantastisch werk van die mannen dus.”

© PDC

Het vertrouwen is duidelijk terug. “Ik kan alleen maar beter worden vanaf nu, met deze pijlen”, klinkt het. “Ik heb eigenlijk nog geen idee tot wat ik nu in staat ben. Dit is een goeie start, alleszins. Ik ga morgen een familiedag houden en dan terug naar het huis in Leicester gaan, om te trainen en te trainen en te trainen. Me klaarstomen voor de volgende ronde, want ik moet nog beter doen. Als je het WK wil winnen, moet je 100 gemiddeld kunnen gooien. Maar er is wel een last van mijn schouders gevallen, met de pijlen en mijn match. Je kan geweldig trainen, maar het moet gebeuren op het podium. Gelukkig liet mijn tegenstander ook wat steekjes vallen en kwam ik in een zetel terecht. Dan is de druk toch net iets minder. Maar je moet altijd blijven pushen.”

Tijdens de partij schreeuwde Van den Bergh het soms uit van blijdschap, iets wat de voorbije weken wat minder het geval was. “Ik ben blij dat dit terug is en op een goeie manier”, stelt hij. “Ik hoop dat het nog meer wordt, met die positieve energie. Dit wil zeggen dat ik mezelf ben. En die 164 finish… Die bullseye ging erin, ik draaide mij om naar mijn entourage en ik had iets van: Amaaaaai hebben jullie dat gezien? Ik heb die pijlen gisteren gekregen en ik doe dat er al mee. Ik ben nieuwsgierig van wat er nog allemaal in zit. Ik wil me nog meer laten zien, met die pijlen. En ik moet daarvoor mijn vrouwke bedanken. Ze had gelijk, ik moest niet weggaan van die 22 gram. Kijk, ik heb m’n ego moeten verlagen en toegeven dat ze gelijk had (lacht).”