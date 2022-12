Slechts vijftien ter wereld: zeldzame uitgave van Harry Potter onder de hamer voor 8.000 pond

Een erg zeldzame uitgave van een ‘Harry Potter’-boek is geveild voor 8.000 pond, of meer dan 9.100 euro. Dat meldt de Britse omroep BBC.

Het gaat om een exemplaar van ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ (‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’), het eerste boek in de reeks van auteur J.K. Rowling.

Het boek komt uit een uitgave die door uitgever Bloomsbury werd gedrukt naar aanleiding van de vijftiende verjaardag van de reeks. Er werden slechts vijftien exemplaren gedrukt, en lezers konden in 2012 een exemplaar winnen als ze een getekende brief opstuurden over hun liefde voor Harry Potter. Een van de winnaars heeft het boek nu laten veilen. Ze had het al die jaren op zolder bewaard.