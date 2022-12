Van een koningskroon tot de Sagrada Familia: De zeventien tatoeages van Lionel Messi en hun betekenis

Linker schouderblad (1)

- een tekening van zijn moeder Celia.

Betekenis: liefde voor zijn moeder

Rechterarm (10)

- bovenaan bij de schouder Jezus Christus in een doornenkroon.

Betekenis: bevestiging van zijn religieuze overtuiging

- bovenaan staat ook de naam van zijn tweede zoon Mateo.

Betekenis: liefde voor zijn zoon

- een Lotusbloem

Betekenis: zijn verhaal over zijn nederige afkomst tot de rijkdom die hij nu heeft (het wil zeggen dat als bloemen kunnen groeien, een talent overal kan groeien)

- ter hoogte van zijn biceps een koningskroon. zijn vrouw Antonella heeft dezelfde op haar rechterarm.

Betekenis: ze voelen zich koning en koningin

- aan de binnenkant van zijn rechterbiceps staat het oog van zijn vrouw.

Betekenis: liefde voor Antonella

- ter hoogte van zijn rechterelleboog een rozenvenster.

Betekenis: bewondering voor de Sagrada Familia in Barcelona

- Op zijn onderarm staat een klok.

Betekenis: tijd is het meest waardevolle in het leven van een persoon

- Nog op zijn onderarm radertjes van een uurwerk.

Betekenis: je moet in het heden leven, niet in het verleden of zorgen maken over de toekomst

- Binnenkant van de onderarm een rozenkrans

Betekenis: verwijzing naar zijn christelijke religieuze overtuiging

- Nog op de onderarm: de kaarten van Zuid-Amerika en Europa die in elkaar overvloeien.

Betekenis: de continenten waar hij het meest van zijn leven is verbleven

© AP

Linkerbeen (5)

- de kinderhanden van zijn oudste zoon Thiago.

Betekenis: liefde voor zijn zoon

- een voetbal.

Betekenis: alles te danken aan die sport

- de naam van zijn het eerstgeboren zoon op zijn kuit.

Betekenis: liefde voor Thiago

- het nummer 10.

Betekenis: het nummer dat hij altijd op zijn shirt draagt

- ter hoogte van zijn linkerlies staan de lippen van vrouw Antonella.

Betekenis: liefde voor zijn vrouw

© EPA-EFE

Rechterbeen (1)

– boven de enkel staan de namen en geboortedata van zijn drie zonen.

Betekenis: liefde voor Thiago, Mateo en Ciro