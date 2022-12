Bart Swings benadert met vijfde plek op WB schaatsen nationaal record op tien kilometer

Op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Canadese Calgary is Bart Swings zaterdag op de tien kilometer als vijfde geëindigd. Met 12:59.24 benaderde Swings zijn nationale record (12:57.31) tot op twee seconden.

De overwinning op langste reguliere afstand van het schaatsen ging naar Davide Ghiotto in een nieuw Italiaans record (12:45.10). Negen maanden geleden behaalde de filosofiestudent Ghiotto in Peking olympisch brons.

Het was de eerste en enige tien kilometer van het wereldbekerseizoen. De race over 25 ronden, waarvan schaatsers veel langer moeten herstellen, staat slechts sporadisch op de agenda: bij allroundtoernooien en op het WK afstanden.

Swings verloor zijn race tegen de jonge Nederlander Beau Snellink, die zich verbeterde tot 12:53.34. Maar de beste Belgische schaatser hoeft zich over zijn duurvermogen geen enkele zorg te maken. De tijd van Snellink was goed voor de derde plaats. Favoriet Patrick Roest uit Nederland werd in 12:51.50 tweede. Met 13:02.53 schrapte de Noor Sigurd Hendriksen (zesde) het uit 2005 daterende jeugdwereldrecord van de Nederlander Sven Kramer (13:09.65) uit de boeken.

De omstandigheden op de hooglandbaan in Calgary waren zodanig dat de 500 meter relatief scherpe tijden opleverde. De overwinning was in 34,07 voor de Zuid-Koreaan Jun Ho Kim. De Amerikaan Jordan Stolz, die tweede werd, zorgde met 34,08 zelfs voor een wereldrecord voor junioren. De derde plaats was voor de Canadese thuisrijder Laurent Dubreuil (34,10).