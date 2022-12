Telenet Giants Antwerp weer te sterk voor Leuven Bears

Antwerp Giants boekte een verdiende zege on the road in Leuven. — © BELGA

Geen revanche voor Leuven Bears na de bekeruitschakeling van vorige week tegen Telenet Giants Antwerp. De Sinjoren wonnen immers weer van de Bears. Ditmaal in het kader van de tiende speeldag van de BNXT League. Dat is vooral voor Antwerpenaars een goede zaak richting top-5. De ploeg van coach Ivica Skelin telt in de competitie nu ook een 2 op 2 tegen de Bears.

Telenet Giants Antwerp pakte in het eerste kwart met een strakke defense uit. Leuven Bears vond geen opening en keek dan ook snel tegen een 0-6 achterstand aan. De Sinjoren liepen via Reggie Upshaw snel naar een 4-12 bonus. De Bears scoorden in het eerste schuifje slechts 6 punten waardoor Telenet Giants Antwerp collectief afstand nam: 6-16.

Ook de start van de tweede periode was chaotisch voor de Leuvenaars. Via ook Robby Rogiers en Thijs De Ridder, die scoorde na aanvallende rebounds, ging het naar 6-22 en 9-25. Enkele balverliezen, onnodige fouten en dus wat concentratieverlies zorgden voor een Leuvens momentum. Kevaughn Allen en Thibault Vanderhaegen zorgden na 15-25 voor een 24-34 tussenstand. In het slot van de eerste helft speelden de Giants te overhaast waardoor Leuven Bears via Kevaughn Allen milderde naar een 28-35 bonus.

Coach Ivica Skelin schudde zijn Giants tijdens de pauze wakker. De start van het derde kwart was dan ook Antwerps getint. Thijs De Ridder was alert en na een bom van Spencer Butterfield ging het na 30-43 naar een 32-51 bonus. Talent Tiago Nunes toonden enkele mooie flitsen, maar Leuven Bears maakte niets klaar en had na drie kwarts al 16 balverliezen. Dat maakte dat Telenet Giants Antwerp het slotkwart begon met een 41-60 tussenstand.

De start van het slotkwart was ook voor de Giants en via Royce Hamm flikkerde bij 43-63 voor de eerste keer de twintiger op het scorebord. Leuven Bears incasseerde een knock-down, maar was nog niet uitgeteld. Met veel enthousiasme ging het na een 10-5 en 17-10 tussenspurt naar een 58-70 tussenstand. Telenet Giants Antwerp panikeerde niet, behield het overzicht en realiseerde een verdiende en vooral belangrijke overwinning on the road.

Leuven Bears-Telenet Giants Antwerp 59-74

Kwarts: 6-16, 22-19, 13-25, 18-14

Leuven Bears: Heath 2, Pritzl 0, Allen 24 , Fulkerson 4, T. Nunes 7, Bucumi 2, Vanderhaegen 4, McGlynn 8, Kherrazi 0, Stilmant 2, Snyers 0, R. Nunes 0

Telenet Giants Antwerp: Anderson 6, Smout 0, Hamm 12, Bradford 7, D’Espallier 2, De Ridder 9, Rogiers 9, Butterfield 11, Mwema 6, Upshaw 12