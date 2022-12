Limburg United gaat onderuit in Bergen en lijdt tweede opeenvolgende competitienederlaag

Na de bekeruitschakeling door Oostende beleefde Limburg United een moeilijk avondje in de sfeervolle Mons Arena in Bergen. Het toonde lange tijd karakter, klom driemaal op gelijke hoogte van de thuisploeg maar leed uiteindelijk een tweede opeenvolgende competitienederlaag met 98-87.

Zonder Hammonds (ziek) miste Limburg zijn start: 6-0. Een time out bracht weinig zoden aan de dijk (14-5). United bleef achter de feiten aanhollen tot 23-13 (11’) waarna het via Desiron remonteerde naar 27-27. Op voorsprong klimmen lukte echter niet (34-34 na 17’) waarna thuiskapitein Mortant de kloof uitdiepte tot 46-36 (rust).

Stein verkleinde de kloof meteen na rust (48-42) maar de thuisploeg reageerde met een 10-0: 58-42 (25’). Limburg leek een vogel voor de kat maar Stein stuwde zijn team naar 60-55 (28’). Na bommen van Delalieux, Lambot en Stein stond het plots weer gelijk: 67-67. Bergen had echter andermaal een reactie in petto via Moore (74-67). Ondanks een onhoudbare Stein (29 punten na rust) kreeg United de kloof niet meer gedicht.

© Serge Minten

Quarters: 20-13, 26-23 (46-36), 17-22 (63-58), 35-29.

Bergen: MOORE 6+14, MINTOGO 13+0, BRAXTON 6+7, GAVRILOVIC 2+7, ZUBAC 2+4, Neri 0+0, Harris 0+2, Vrabac 6+12, Mortant 11+6.

Limburg United: CALE 3+0, DELALIEUX 10+12, DAMMEN 1+3, DESIRON 9+0, STEIN 4+29, Lambot 4+3, Dedroog 3+4, Lesuisse 2+0, Ceyssens 0+0.